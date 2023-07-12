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  • Оксана Боева
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  • Валерий Ворожищев
    А что это за вакцина против рака? Что совсем одурели эти преступники в белых халатах?Как обвал рубля о...
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Кто теперь зарабатывает на Coca-Cola в России, конфликт на саммите НАТО и новые госконтракты Пригожина

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Кто теперь зарабатывает на Coca-Cola в России, конфликт на саммите НАТО и новые госконтракты Пригожина НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.

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