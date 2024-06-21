Кадры с экшн-камеры военнослужащего ВС РФ во время атак вражеских коптеров и FPV-камикадзе. Как заявляется, боец выжил, но получил тяжелые ранения.
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Кадры с экшн-камеры военнослужащего ВС РФ во время атак вражеских коптеров и FPV-камикадзе. Как заявляется, боец выжил, но получил тяжелые ранения.
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