"Когда мы говорим о том, что, например, Италия или кто-то другой боится того, что мы будем бить по Кремлю, - мне жаль, что мы не можем это сделать" Зеленский-----------------------Почему бы нам не сработать на опережение и ударить по Банковой?!ОТВЕТ_ВС РФ не наносят удары по Банковой в Киеве из-за договоренностей с Америкой.