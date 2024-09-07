"Когда мы говорим о том, что, например, Италия или кто-то другой боится того, что мы будем бить по Кремлю, - мне жаль, что мы не можем это сделать" Зеленский-----------------------Почему бы нам не сработать на опережение и ударить по Банковой?!ОТВЕТ_ВС РФ не наносят удары по Банковой в Киеве из-за договоренностей с Америкой.
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