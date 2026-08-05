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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ассоциация европейских лиг призвала реформировать систему управления ФИФА: «Нельзя позволять ей и дальше принимать односторонние решения, идущие вразрез с интересами лиг, клубов, игроков и фанатов»

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues) рассчитывает на то, что в ФИФА будет проведена реформа системы управления.

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