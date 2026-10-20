За последние пять лет интерес к музыкальному театру заметно вырос: на драматическом спектакле молодёжь может составлять лишь четверть зала, тогда как на мюзиклах соотношение меняется почти на противоположное.
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