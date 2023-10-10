Названа реальная причина отсутствия тепла в домах челябинцев

Мэрия Челябинска, контролирующая МУП «ЧКТС», отрицает вину своей компании в отсутствии отопления в частном секторе Калининского района и обвиняет в произошедшем другое теплоснабжающее предприятие — «УСТЭК-Челябинск».
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