Двое подростков попали в больницу после концерта рэпера Uglystephan в Петербурге. Их нашли без сознания неподалеку от «Гигант Холла», где выступал исполнитель.
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Двое подростков попали в больницу после концерта рэпера Uglystephan в Петербурге. Их нашли без сознания неподалеку от «Гигант Холла», где выступал исполнитель.