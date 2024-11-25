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Что приготовить ребенку на ужин: творожные несладкие блины с зеленью

Что приготовить ребенку на ужин: творожные несладкие блины с зеленью

Интересная альтернатива оладушкам и каше фото: Shutterstock/Fotodom.ruЭтот старинный русский рецепт незаслуженно забыт, но если вы его попробуете, то он станет любимым вариантом для завтрака или ужина.

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