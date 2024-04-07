WSJ рассказала о сборщиках неразорвавшихся боеприпасов в рядах ВСУ

Нехватка боеприпасов в Киеве настолько остра, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который добывает неразорвавшиеся российские снаряды и изготавливает собственные, стал ключевым поставщиком для некоторых подразделений, пишет 6 апреля The Wall Street Journal.