WSJ рассказала о сборщиках неразорвавшихся боеприпасов в рядах ВСУ

Нехватка боеприпасов в Киеве настолько остра, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который добывает неразорвавшиеся российские снаряды и изготавливает собственные, стал ключевым поставщиком для некоторых подразделений, пишет 6 апреля The Wall Street Journal.
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