Путин оценил особенность отношений с Китаем словами «никто ничего не навязывает»

Президент России Владимир Путин оценил особенность отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. «Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими - никто ничего никому не навязывает и не заставляет», — отметил он.