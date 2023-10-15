Путин оценил особенность отношений с Китаем словами «никто ничего не навязывает»

Президент России Владимир Путин оценил особенность отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. «Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими - никто ничего никому не навязывает и не заставляет», — отметил он.
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