В Омской области простились с погибшим на СВО 20-летним парнем - он ушел служить добровольцем вместе с другом.
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В Омской области простились с погибшим на СВО 20-летним парнем - он ушел служить добровольцем вместе с другом.