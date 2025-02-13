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Китай

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Китай и Кувейт отметили 60-ю годовщину знаменательного визита бывшего эмира Кувейта в Китай

Эль-Кувейт, 13 февраля /Синьхуа/ -- В среду в посольстве КНР в Кувейте состоялась церемония, посвященная 60-летию исторического визита покойного эмира шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха в Китай, а также приуроченная к празднованию китайского Нового года.

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