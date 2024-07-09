Компания BD Exhibition представила на ИННОПРОМ комплексные решения для выставок и экспозиций

Представитель компании BD Exhibition в России Анна Анисимова на выставке ИННОПРОМ-2024 рассказала о динамичном развитии организации, специализирующейся на разработке и реализации комплексных решений для выставок и экспозиций.
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