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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская о присвоенном чемодане Йылмаза: «Какая-то выдумка, в Москве его не было, вели переговоры в Турции. «Локо» такими вещами никогда не занимался»

Ранее экс-футболист сборной Турции рассказал, что в 2012 году во время переговоров о трансфере в Москве, клуб присвоил его чемодан, чтобы не отпускать на родину.

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