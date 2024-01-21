Депутаты предложили ввести мораторий на штрафы с камер ГИБДД

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов утверждает, что системы фотовидеофиксации, которые применяются в настоящее время на российских дорогах, требуют доработки.
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