Имущество подсудимого директора спортшколы распродают в Волгограде

Имущество подсудимого экс-главы спортшколы Андрея Мохова выставили на продажу в Волгограде. На торгах оказался земельный участок площадью 4,5 тысячи квадратных метров за Домом культуры «Химик», предназначенный для возведения крытого ледового катка.