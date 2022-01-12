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Имущество подсудимого директора спортшколы распродают в Волгограде

Имущество подсудимого директора спортшколы распродают в Волгограде

Имущество подсудимого экс-главы спортшколы Андрея Мохова выставили на продажу в Волгограде. На торгах оказался земельный участок площадью 4,5 тысячи квадратных метров за Домом культуры «Химик», предназначенный для возведения крытого ледового катка.

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