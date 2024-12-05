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Маркетолог Бастрыкина: мошенники запускают розыгрыши-ловушки в Telegram

Маркетолог Бастрыкина: мошенники запускают розыгрыши-ловушки в Telegram

В преддверии новогодних праздников некоторые компании устраивают розыгрыши. Этим воспользовались мошенники, которые стали запускать якобы раздачу подарков в Telegram, предупредила в разговоре с агентством «Прайм» маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

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