Самые красивые в мире женщины: фальшивые черкешенки, которые выступали в цирках 19 века

Красота черкесских женщин в 19 веке считалась легендарной во всем мире. Говорили, что черкесские красавицы с волосами «мяскими как мох» пленяют своей прелестью и пользуются огромным спросом в гаремах восточных владык.
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