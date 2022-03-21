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Бывший советник Трампа отметил оборонительный характер спецоперации РФ на Украине

Бывший советник Трампа отметил оборонительный характер спецоперации РФ на Украине

Российская спецоперация по защите Донбасса носит исключительно оборонительный характер, а жители Соединенных Штатов не получают объективной информации о действиях Москвы, заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун.

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