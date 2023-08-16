Экономическая ситуация в Китае стремительно ухудшается. Страна находится на пороге мощнейшего в новейшей истории кризиса.
Время пришло. Китай на пороге мощнейшего кризиса
Комментарии
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Tania Еременко
Должен справиться, это же Китай - мощнейшая держава!
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18 час.
Александр Дубков
Россия все планшеты на колесах китайские купит (своих нет ) и будет у них еще одно счастье
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12 час.
Андрей Stan
Да.... Это следствие ориентира на экспорт... Но, вместе с тем, вполне может послужить триппером "силовой акции против Тайваня"...))) Думаю совсем не просто так в КНДР встречались Шойгу, представители китайского генштаба и корейской армии... )))
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12 час.
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