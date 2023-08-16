Время пришло. Китай на пороге мощнейшего кризиса

Россия все планшеты на колесах китайские купит (своих нет ) и будет у них еще одно счастье

Андрей Stan

Да.... Это следствие ориентира на экспорт... Но, вместе с тем, вполне может послужить триппером "силовой акции против Тайваня"...))) Думаю совсем не просто так в КНДР встречались Шойгу, представители китайского генштаба и корейской армии... )))