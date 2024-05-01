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«Салават» объявил об уходе Тимкина: «За два сезона Евгений показал настоящую мужскую игру со стальным характером»

«Спасибо за все, Женя! Евгений Тимкин покидает «Салават Юлаев». За два сезона Евгений влюбил в себя множество болельщиков, показал на льду настоящую мужскую игру со стальным характером.

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