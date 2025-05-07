Зеленский приказал солдатам провести психоперацию в Дзержинске. «Креативный, но тупой клоун Зеленский приказал солдатам ВСУ при помощи беспилотников цеплять флаг Украины на домах Дзержинска (Торецк), чтобы снять красивое видео, доказывающее, что город под контролем украинской армии», — сообщает хакер Джокер ДНР.
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