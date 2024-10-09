Губернатор ХМАО Кухарук встретился с главой Ассамблеи представителей КМНС накануне оглашения своего правительства

Накануне оглашения новой структуры и состава правительства губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук провел встречу с главой Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремеем Айпиным.
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