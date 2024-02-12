Пенсионер в Новосибирске проплыл 3 км в ледяной воде

НОВОСИБИРСК, 12 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске прошел суточный марафон – 24-часовой заплыв. В мероприятии приняли участие 68 человек из разных сибирских городов: Новосибирска, Томска, Барнаула, Новокузнецка, Кемерова и Юрги.
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