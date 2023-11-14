Где в Барнауле появятся новогодние снежные городки и какими они будут

Снежные городки точно построят в трёх локациях Барнаула Власти Барнаула к Новому году-2023 готовятся построить снежные городки на пешеходной улице Мало-Тобольской, в поселке Южный в Барнауле и на площади 5-й Гвардейской Городокской стрелковой Дивизии.