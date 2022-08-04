«Он же тоже человек»: приморцы встретили в автобусе неожиданного пассажира

Жители Большого Камня не ожидали увидеть мэра города в общественном транспорте, сообщает PRIMPRESS. В местном телеграм-канале появилось фото мэра Большого Камня Рустяма Абушаева в автобусе, следовавшем по маршруту Большой Камень – Новый Мир.