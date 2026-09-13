Пожар на даче в Краснокаменске потушен на площади 25 квадратов

Пожарным удалось ликвидировать возгорание, возникшее в дачном строении на территории Краснокаменска. Информацию о случившемся предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
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