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Добровольцев не хватило: Германия переходит к принудительному комплектованию бригады в Литве

Добровольцев не хватило: Германия переходит к принудительному комплектованию бригады в Литве

Планы Германии по развёртыванию в Литве полноценной бронетанковой бригады численностью 4800 военнослужащих столкнулись с серьёзной проблемой нехватки личного состава.

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