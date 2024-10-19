В Тюмени бородач швырнул в кассира железный поднос – не понравилась шаурма со свининой. После "пинка" Бастрыкина "гурмана" ищут

Александр Пятнистый

Начинать надо с того, сколько нам надо вот таких продажных тварей в любой форме и в погонах? Блин, первого директора ФМС Ромодановского сняли с этой должности, гниль убрали, но голова то загнившая осталась. Что от нее ждать? Видимо, нужно Колокольцева гнать на пенсию, чистить МВД сверху до низу, объявить диаспоры вне закона, и расширить пределы необходимой самообороны для россиян. В случ че- вилами к стене, или лопатой башку бородатую отстричь- норм, это самооборона, а то у них ножи или травматы- это не считается...Ну ладно, можно сделать хорошую брызгалку- потом они ничего не докажут. Был в Юном Технике за 60-70 годы совет, как самодельный огнетушитель соорудить, воспользовавшись им можно хороший защитник соорудить