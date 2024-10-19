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В Тюмени бородач швырнул в кассира железный поднос – не понравилась шаурма со свининой. После "пинка" Бастрыкина "гурмана" ищут

В Тюмени бородач швырнул в кассира железный поднос – не понравилась шаурма со свининой. После "пинка" Бастрыкина "гурмана" ищут

В Тюмени визит неизвестного пока бородача в заведение общепита кончилось скандалом и только чудом никто не получил травм.

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Комментарии
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Вячеслав Трошин
А как полиция будет возбуждать дело, если она на корню подкуплена чурками
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23 час.
Александр Пятнистый
Начинать надо с того, сколько нам надо вот таких продажных тварей в любой форме и в погонах? Блин, первого директора ФМС Ромодановского сняли с этой должности, гниль убрали, но голова то загнившая осталась. Что от нее ждать? Видимо, нужно Колокольцева гнать на пенсию, чистить МВД сверху до низу, объявить диаспоры вне закона, и расширить пределы необходимой самообороны для россиян. В случ че- вилами к стене, или лопатой башку бородатую отстричь- норм, это самооборона, а то у них ножи или травматы- это не считается...Ну ладно, можно сделать хорошую брызгалку- потом они ничего не докажут. Был в Юном Технике за 60-70 годы совет, как самодельный огнетушитель соорудить, воспользовавшись им можно хороший защитник соорудить
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16 час.
ВС
Владимир Сергеев
Если это мигрант, за такое на первый раз года три - четыре не мешало бы или штраф 500тыс. или депортация. Потому, как в чужой стране. Если свой - то штраф за хулиганку - у себя дома могу...
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15 час.

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