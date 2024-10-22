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Россельхознадзор зафиксировал более 125 тысяч нарушений ветеринарного законодательства в Дагестане с начала 2024 года

Россельхознадзор зафиксировал более 125 тысяч нарушений ветеринарного законодательства в Дагестане с начала 2024 года

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан проанализировало данные, полученные от модулей искусственного интеллекта в системе "ВетИС-Меркурий", и выявило более 125 тысяч нарушений ветеринарного законодательства.

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