Россельхознадзор зафиксировал более 125 тысяч нарушений ветеринарного законодательства в Дагестане с начала 2024 года

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан проанализировало данные, полученные от модулей искусственного интеллекта в системе "ВетИС-Меркурий", и выявило более 125 тысяч нарушений ветеринарного законодательства.
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