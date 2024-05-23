МИД Китая назвал клеветой заявление Шэппса о планах КНР поставлять оружие России

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики назвало «безответственной клеветой» заявление руководителя оборонного ведомства Великобритании Гранта Шэппса о планах восточноазиатского государства поставлять вооружения Российской Федерации.
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