В Тюмень пытались ввезти насекомое — «убийцу» зернобобовых растений

При досмотре пассажиров авиарейсов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана сотрудниками Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО были обнаружены фрукты, сухофрукты, орехи, крупы, запрещенные к ввозу в РФ.
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