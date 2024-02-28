В Тюмень пытались ввезти насекомое — «убийцу» зернобобовых растений

При досмотре пассажиров авиарейсов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана сотрудниками Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО были обнаружены фрукты, сухофрукты, орехи, крупы, запрещенные к ввозу в РФ.