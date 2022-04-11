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The New York Times: западные компании несут огромные убытки после ухода из России

The New York Times: западные компании несут огромные убытки после ухода из России

The New York Times: западные компании несут огромные убытки после ухода из России Уход из России обернулся огромными убытками для многих западных компаний.

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