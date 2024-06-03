Дедушка доводит всю семью до истерики

Моему дедушке 74 года. Дедушка, мягко сказать, не очень хороший человек, избивал бабушку и своих детей, постоянно изменял, деньги тратил только себе на машины, бабушке говорил, чтобы экономили, так как денег нет.
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