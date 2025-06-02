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Царьград

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Украина представила России свой проект по мирному урегулированию конфликта

Украина представила России свой проект по мирному урегулированию конфликта

Российская сторона планирует передать свои комментарии по меморандуму в понедельник 2 июня.Москва получила от Киева украинскую версию проекта мирных соглашений между Россией и Украиной, об этом сообщил Владимир Мединский, возглавляющий русскую делегацию в Стамбуле.

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