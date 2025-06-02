Украина представила России свой проект по мирному урегулированию конфликта

Российская сторона планирует передать свои комментарии по меморандуму в понедельник 2 июня.Москва получила от Киева украинскую версию проекта мирных соглашений между Россией и Украиной, об этом сообщил Владимир Мединский, возглавляющий русскую делегацию в Стамбуле.