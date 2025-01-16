В США на вертолете эвакуировали раненую при задержании убийцы полицейскую собаку

В Хьюстоне в американском штате Техас на вертолете в клинику эвакуировали полицейскую собаку, получившую ранение во время задержания опасного вооруженного убийцы, который до этого расстрелял помощника шерифа округа Бразория Хесуса Варгаса.
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