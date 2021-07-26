Япония собирается выразить протест из-за визита премьера России на Итуруп

Япония собирается выразить России протест из-за поездки российского премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп - одного из двух южных островов Курильской гряды, которые страна Восходящего Солнца считает своими и называет «северными территориями».
Япония собирается выразить России протест из-за поездки российского премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп - одного из двух южных островов Курильской гряды, которые страна Восходящего Солнца считает своими и называет «северными территориями».
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