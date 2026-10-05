Ветеран Геннадий Юнаев возглавил аппарат Орловского облсовета

Геннадий Юнаев, награждённый медалью ФСБ «За отличие в борьбе с терроризмом», сменил Сергея Потемкина-младшего, который был избран депутатом облсовета.
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