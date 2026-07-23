Эти премиальные автомобили чаще всего увозят эвакуаторы в Москве

Эвакуаторы «Московского паркинга» переместили почти 20 тысяч автомобилей премиум-класса с начала 2026 года – об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.