Эти премиальные автомобили чаще всего увозят эвакуаторы в Москве

Эвакуаторы «Московского паркинга» переместили почти 20 тысяч автомобилей премиум-класса с начала 2026 года – об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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