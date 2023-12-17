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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг перед «Ливерпулем»: «У меня всегда есть вера. Перед любой игрой я твердо убежден, что мы победим»

Тен Хаг перед «Ливерпулем»: «У меня всегда есть вера. Перед любой игрой я твердо убежден, что мы победим»

О скором приходе Джима Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед» «Ничего не могу сказать об этом. Другие люди в клубе занимаются вопросами стратегического анализа, так что я просто жду.

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