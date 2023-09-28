В Сенате Конгресса США вновь ввели деловой дресс-код

Сенат Конгресса США принял резолюцию, предписывающую сенаторам-мужчинам носить в зале заседаний деловую одежду, через неделю после отмены формального дресс-кода для законодателей верхней палаты Конгресса.
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