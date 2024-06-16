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24 часа Ле-Мана. «Кадиллак» №2 лидирует за 6 часов до финиша, «Феррари» Шварцмана – 3-я

«Порше» и «Кадиллак» борются за лидирство в гонке «24 часа Ле-Мана» Заезд, который с высокой периодичностью прерывается появлением на трассе автомобиля безопасности, вступил в завершающую стадию – до финиша остается менее 6 часов.

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