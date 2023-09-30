Исчезающие авто и мерцающие огни: иллюзии ночных дорог

На осенних ночных дорогах водителей часто поджидают ловушки. Мгла, смешанная с усталостью, искаженными восприятиями и неясными образами, приводит к таким иллюзиям, что, кажется, что мир решил поиграть с вашим сознанием.
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