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Дьяков заявил, что «Ростов» доверяет молодым россиянам

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на слова Заремы Салиховой о том, что санкции со стороны ФИФА и УЕФА в первую очередь сказались на «Ростове», «Рубине» и тех клубах, которые умели находить таланты за относительно скромные деньги и хорошо продавать их.

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