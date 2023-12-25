Дьяков заявил, что «Ростов» доверяет молодым россиянам

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на слова Заремы Салиховой о том, что санкции со стороны ФИФА и УЕФА в первую очередь сказались на «Ростове», «Рубине» и тех клубах, которые умели находить таланты за относительно скромные деньги и хорошо продавать их.