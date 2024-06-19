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Ван Гал о раке простаты: «Я живу с облучением, операциями и мешками для мочи. Но я справляюсь. Можно продолжать жить, если вы сильны ментально. Смерть – часть жизни»

В апреле 2022 года 72-летний экс-тренер «Аякса», «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» рассказал о борьбе с раком простаты.

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