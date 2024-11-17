Будущему шефу Пентагона не дали охранять Байдена из-за татуировки

Пит Хегсет, бывший член Национальной гвардии, который выдвинут на пост главы Пентагона ранее был отстранен от обеспечения безопасности инаугурации президента Джо Байдена из-за того, что его татуировка, на первый взгляд, была интерпретирована как символ экстремизма.