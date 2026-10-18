Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что при желании европейских стран Россия могла бы возобновить поставки газа по «Северному потоку».
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