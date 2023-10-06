ЦИК отрицает, что отклонила изменения в Избирательном кодексе

В ЦИК опровергают информацию о том, что она дала отрицательное заключение по предложенному правящей партией проекту изменения Избирательного кодекса с целью исключения отдельных категорий людей из выборов.
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