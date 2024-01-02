Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила бер
    Когда читаю такие текст, особенно о пенсиях (как бы автор болеет душой), считаю, что автор или полный неуч, или гаден...Все маски сброшен...
  • людмила бер
    Яндекс Дзен и все...... Как бы российская компания...Все маски сброшен...
  • Наталия
    Все вернется на круги свои. Один раз, не так давно, когда запахло жареным, она уже сбежала не в Питер, как сейчас, а...Неприкасаемую Соб...

А вы не слушали новогоднее выступление еще одного члена нашего кружка, представителя альянса автократий, диктатора, дай ему Бог здоровья - товарища Си Цзын Пина?

А вы не слушали новогоднее выступление еще одного члена нашего кружка, представителя альянса автократий, диктатора, дай ему Бог здоровья - товарища Си Цзын Пина?

Гений про злодейства Обещания члена альянса автократий А вы не слушали новогоднее выступление еще одного члена нашего кружка, представителя альянса автократий, диктатора, дай ему Бог здоровья - товарища Си Цзын Пина? Он, между прочим, тоже собиратель земель, но не русских, а китайских.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Негода
ничего не понял , о чем этот мечтатель пишет .....
Ответить
1 д.
Владимир Соловьев
ОН НЕ МЕЧТАТЕЛЬ - ОН ПРОВОКАТОР!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх