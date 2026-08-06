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Всё о женщинах

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Запись в детский сад в 2026 году: как встать в очередь и подать заявление

Запись в детский сад в 2026 году: как встать в очередь и подать заявление

Запись ребенка в детский сад проводится в электронном виде через государственные сервисы. Как встать в очередь, подать заявление и сдать полный комплект документов, чтобы без лишних проблем устроить ребенка в садик? Правовая основа и право на место Право на дошкольное образование закреплено в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года.

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